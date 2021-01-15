Американист объяснил, зачем России выход из Договора по открытому небу

«Это решение было вполне ожидаемым, после того, как Америка объявила о выходе из Договора об открытом небе — мы понимаем, что это решение принималось Трампом и его администрацией. Мало вероятно, что Байден, придя к власти его бы изменил. Очевидно, что у него нет особого желания и стремления возвращаться в те договора, из которых Трамп вышел», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что российской стороне нечего делать в этом договоре без США, потому что они не будут получать необходимую информацию.

«Находясь в этом договоре без Америки, Россия несет на себе много разных обязательств, не получая ничего взамен. Очевидно, что европейские партнеры США и члены НАТО могут запросто поделиться любой информацией о полетах российских самолетов-разведчиков, а Россия получать никакой информации не будет. Выход из договора вполне логичен», — объяснил политолог.

Он отметил, что решение принималось заранее, подготовительный период длился в течение года.

«Очевидно, будет много неприятных моментов, когда самолеты-разведчики будут летать не над территорией России, может быть, над территорией Европы. Никто не будет об этом знать, а потом, когда узнают, будет дипломатический скандал», — сообщил Дудаков.

«С другой стороны, стоит ожидать, так как весь мир и порядок у нас трещит по швам, что мир к этому возвращается», — заключил собеседник «360».

Он сомневается, что Договор по открытому небу будет перезаключаться. По его мнению, сейчас в отношениях с США и России приоритет стоит в перезаключении договора СНВ-3, если все выйдет удачно, то это будет «гигантский успех» касательно мировой стабильности, добавил американист.