Американист объяснил, почему Трамп не станет развязывать войну с Ираном

США усмотрели давление на Трампа в ударе по саудовским НПЗ. И пообещали защититься Подробнее

Майк Пенс отметил, что Америка готова защищать свои интересы, если Иран решит совершить атаку, чтобы надавить на Трампа и заставить его отступить.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что Трампу, также как и Пенсу, не выгодно начало новой войны из-за грядущих выборов. По его словам, Пенс довольно часто высказывается «более жестко, чем президент», но все его заявления — это решения, которые принимает Трамп.

«Пенс четко вчера заявил, что у него никаких обязательств в Америке перед Саудовской Аравией нет и что он никакой войны не хочет. Сейчас Трампу начинать войну новую, когда практически началась избирательная компания, значит потерять свою базу электоральную, которая голосовала за него первый раз, когда он обещал, что выведет Америку из предыдущих войн, которые развязали его предшественники. И пока что они могли себя утешать лишь тем, что Трамп не смог выйти из тех войн, но он не развязал никакой новой войны. Если он начнет эту войну, то он точно проиграет выборы», — объяснил Лозанский.

По его словам, Трамп может пойти иным путем, к примеру, ввести санкции против Ирана.