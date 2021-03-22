Американист объяснил, почему США не поддержали идею о дискуссии Путина и Байдена

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему американские власти не поддержали идею президента России Владимира Путина организовать дискуссию с главой США Джозефом Байденом, написал сайт RT.

«Я думаю, что (реакция США — прим. ред.) ожидаемо по одной лишь простой причине — потому что Байден на фоне Путина будет слабо выглядеть. Путин известен своим марафонским общением с журналистами, которое длится по три-четыре часа, он отвечает на целый комплекс вопросов», — заметил Блохин.

Политолог уверен, что лидерскую позицию в разговоре занял бы именно Путин. Соответственно, имидж Байдена очень сильно бы пострадал, поэтому инициатива была отклонена.

Ранее представители МИД РФ сообщили, что Штаты не поддержали предложение о разговоре российского и американского лидеров. В ведомстве отметили, что ответственность за «упущение еще одной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях» лежит на США.