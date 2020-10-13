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    13 октября 2020, 18:18

    Американист объяснил, почему Канье Уэст не победит на выборах в США

    Полина Петрова

    Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин объяснил, почему рэпер Канье Уэст не победит на выборах президента США, пишет сайт «Политика сегодня».
    Американист объяснил, почему Канье Уэст не победит на выборах в США

    Накануне кандидат на пост главы Штатов Уэст опубликовал агитационный ролик. В нем музыкант на фоне черно-белого американского флага задается вопросами о судьбе страны. Претендент призывает граждан вновь обрести утерянную веру и чаще молиться, чтобы «процветать».

    «Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть», — подчеркнул Канье.

    Блохин заявил, что не следует всерьез воспринимать кандидатуру рэпера. Он отметил, что основная борьба проходит между действующим президентом США Дональдом Трампом и претендентом от Демократической партии Джо Байденом.

    «Есть группа лидеров, которые могут реально претендовать на победу. Понятно, что этот товарищ не входит в группу лидеров», — пояснил специалист.

    По мнению американиста, Уэст рассчитывает получить поддержку избирателей на волне протестов Black Lives Matter. Беспорядки начались в стране после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.