Американист объяснил, почему Канье Уэст не победит на выборах в США

Накануне кандидат на пост главы Штатов Уэст опубликовал агитационный ролик. В нем музыкант на фоне черно-белого американского флага задается вопросами о судьбе страны. Претендент призывает граждан вновь обрести утерянную веру и чаще молиться, чтобы «процветать».

«Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть», — подчеркнул Канье.

Блохин заявил, что не следует всерьез воспринимать кандидатуру рэпера. Он отметил, что основная борьба проходит между действующим президентом США Дональдом Трампом и претендентом от Демократической партии Джо Байденом.

«Есть группа лидеров, которые могут реально претендовать на победу. Понятно, что этот товарищ не входит в группу лидеров», — пояснил специалист.

По мнению американиста, Уэст рассчитывает получить поддержку избирателей на волне протестов Black Lives Matter. Беспорядки начались в стране после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.