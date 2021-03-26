Американист объяснил, почему Байден не упомянул Россию на пресс-конференции

Джо Байден дал свою первую большую пресс-конференцию в должности президента США. Однако при этом хозяин Белого дома ни разу не упомянул о России. Это может означать, что Вашингтон хочет избежать эскалации в отношениях с Москвой, заявил «360» руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

«Пресс-конференция — это достаточно распространенный формат взаимодействия американского президента и прессы, гражданского общества. Поэтому к этой пресс-конференции было приковано особое внимание, учитывая, что за несколько месяцев правления Байдена это была его первая такая встреча», — отметил американист.

Байден, вступивший в должность в январе, дал свою первую пресс-конференцию спустя два месяца. В своем выступлении он, в частности, заявил, что намерен вновь баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

При этом на пресс-конференции Байдена не было ни одного упоминания не только о коронавирусе, но и о России. Шариков предположил, что это может быть связано с желанием Белого дома избежать эскалации отношений с Россией после недавних высказываний Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Насчет коронавируса я не знаю, насчет России я предположу такую полуконспирологическую теорию, что таким образом администрация США пытается по возможности исправить тот ущерб и не допустить эскалации по итогам того заявления, которое Байден сделал в интервью Джорджу Стефанопулосу. То есть тактика на то, что эта проблема умрет сама собой и не вызовет особенной эскалации со стороны Москвы», — сказал эксперт.

Байден ранее в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер в ответ пожелал американскому коллеге здоровья, а также предложил провести дискуссию в онлайн-формате. Однако в США оказались не готовы к такому разговору, сообщили в Кремле.