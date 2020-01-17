    17 января 2020, 11:10

    Американист объяснил ложь Трампа о пострадавших от ракетной атаки Ирана

    Ольга Ситникова

    Американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин пояснил, что президент США Дональд Трамп «солгал во спасение». Об этом сообщило ИА НСН.

    «Думаю, что Трамп и его администрация не могла не знать о пострадавших. Демократы будут пытаться разыграть эту карты. Представить президента лжецом, обманывающим американский народ. И настоящий лидер, считают представители Демократической партии, должен был предъявить правду. И теперь на Трампа обрушится новый шквал критики. Но на тот момент для Трампа главная задача быть не допустить эскалации конфликта, предотвратить широкомасштабные военные действия. Это можно записать Ирану и США в плюс, две стороны вышли из патовой ситуации, сохранив лицо», — предположил Блохин.

    Эксперт также обнаружил разумную часть в данной ситуации. По словам американиста, лидер США мог ответить не санкциями против Ирана, а военным ударом. Однако это, возможно, нанесло бы фатальный удар. Блохин напомнил, что есть предположения о наличии ядерного оружия Тегерана.

    Ранее стало известно, что из-за атаки Ирана на американские военные базы пострадали несколько военнослужащих.