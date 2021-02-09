Американист назвал бессмысленным импичмент Трампа

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что выносить Дональду Трампу импичмент бессмысленно, так как он уже не у власти. Об этом сообщила газета «Известия».

Он уточнил, что демократы хотят сделать так, чтобы Трамп не смог снова баллотироваться в 2024 году. Причиной такой инициативы стал не сам политик, а такое явление, как трампизм.

«По сути, белые сейчас будут радикализироваться, они считают, что у них украли победу, они становятся меньшинством в Америке», — уточнил Блохин.