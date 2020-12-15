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    15 декабря 2020, 13:05

    Американист напомнил о неопределенности расклада сил в сенате США

    Полина Петрова

    Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин напомнил о неопределенности расклада сил в сенате США. Пока неизвестно, будет он республиканским или демократическим, сообщило радио Sputnik.
    Американист напомнил о неопределенности расклада сил в сенате США

    Джозеф Байден получил необходимые голоса для избрания президентом Штатов. На его кандидатуре остановились 306 выборщиков против 232 у Дональда Трампа. Действующий лидер страны не признает поражение и оспаривает результаты.

    По словам Ярыгина, хоть с наибольшей вероятностью имя будущего президента США известно, подводить итоги пока рано.

    «Надо сказать, что шоу еще не завершилось — процедурный важный момент впереди, он состоится 6 января, когда новый конгресс утвердит эти результаты голосования. Это такой процесс. Но можно уже поздравлять, потому что это неизбежно», — отметил специалист.

    Как он заметил, важно, кто управляет в Белом доме, но не менее важно, кто управляет конгрессом. Эксперт уточнил, что выборы в Джорджии в январе определят расклад сил в сенате. По его словам, никто не отменял разделение властей в Штатах. Так, если сенат будет республиканским, это будет одна конфигурация. В другом случае получится полностью демократический спектр в управлении государством.