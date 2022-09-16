Американист Можегов раскритиковал вероятного посла США в России Линн Трейси | 360°

Мир 16 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Американист Можегов раскритиковал вероятного посла США в России Линн Трейси

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Глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси может занять пост посла США в России. Однако ей не удастся стать значимой фигурой. Таким мнением поделился американист Владимир Можегов. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, Трейси не получится внести изменения в отношения России и США. Он назвал дипломата проходной персоной. Можегов пояснил, что на данный момент администрация Байдена нацелена на грядущие выборы.

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«Единственное, что может на них [отношения России и США] повлиять, — доверительные личные отношения с Владимиром Путиным. В администрации Байдена сейчас все внимание приковано к выборам в ноябре, и от их итога зависит дальнейшее сотрудничество двух держав», — пояснил американист.

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