Мир 07 марта 2024, 14:26 Американист Кубышкин заявил, что Трамп находится тактически в более выигрышном положении

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Дональд Трам сейчас находится в тактически более выгодном положении, чем Джо Байден, однако это не гарантирует ему победу. Об этом радиостанции Sputnik рассказал профессор СПбГУ американист Александр Кубышкин.

По его словам, после «супервторника», первичного голосования в США от двух основных политических партий, позиция Дональда Трампа оказалась более крепкой. Сказалась грамотно спланированная предвыборная компания бывшего президента. Однако, подчеркнул эксперт, и республиканцы, и демократы сейчас находятся в организационном кризисе и испытывают дефицит кадров.

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«Для Трампа — большой успех, но лишь тактический, потому что стратегия — это дело более долгое и разнообразное, тут еще могут быть сюрпризы», — отметил Кубышкин.

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