28 августа 2023, 23:48
Американист Кубышкин заявил, что Байден сможет избежать процедуры импичмента
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с инициативой провести импичмент президента Джо Байдена. Профессор СПбГУ, американист Александр Кубышкин оценил саму возможность процедуры, сообщило радио Sputnik.
Желание республиканцев начать импичмент Кубышкин связал с началом судебного разбирательства в отношении экс-президента Дональда Трампа.
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Американист отметил, что Байдену с большой вероятностью удастся избежать данной процедуры, так как она является очень сложной.
США
Джо Байден
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