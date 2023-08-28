Мир 28 августа 2023, 23:48 Американист Кубышкин заявил, что Байден сможет избежать процедуры импичмента

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Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с инициативой провести импичмент президента Джо Байдена. Профессор СПбГУ, американист Александр Кубышкин оценил саму возможность процедуры, сообщило радио Sputnik.

Желание республиканцев начать импичмент Кубышкин связал с началом судебного разбирательства в отношении экс-президента Дональда Трампа.

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Американист отметил, что Байдену с большой вероятностью удастся избежать данной процедуры, так как она является очень сложной.