18 августа 2023, 15:32
Американист Кубышкин: Байден теряет возможность монопольно управлять внешней политикой
Некоторые республиканцы в конгрессе США возражают против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза разведки. Это является сигналом о том, что Джо Байден теряет возможность монопольно управлять внешней политикой, сообщил американист Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, действующему президенту таким образом подали определенный сигнал, однако в американском конгрессе по-прежнему сохраняется антироссийский консенсус. Сейчас никакого разлома между конгрессменами нет, добавил Кубышкин.
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Отмечается, что ранее на помощь Украине Байден попросил выделить около 24 миллиардов долларов.
Конгресс США
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