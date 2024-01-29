Мир 29 января 2024, 15:36 Американист Кислицын: власти США будут искать компромисс в конфликте с Техасом

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И. о. директора Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН Сергей Кислицын прокомментировал миграционный кризис в Техасе. Решение вопроса не будет сопровождаться серьезными конфликтами, высказал мнение эксперт в беседе с RT.

Специалист напомнил, что данный штат является важнейшим для американской экономики и всей федеральной системы.

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«США выходят на необходимость реформирования законодательного порядка приема или высылки мигрантов со стороны США», — пояснил Кислицын.

По его словам, власти страны не будут обращаться к полноценному противостоянию, а станут искать компромисс.