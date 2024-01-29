29 января 2024, 15:36
Американист Кислицын: власти США будут искать компромисс в конфликте с Техасом
И. о. директора Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН Сергей Кислицын прокомментировал миграционный кризис в Техасе. Решение вопроса не будет сопровождаться серьезными конфликтами, высказал мнение эксперт в беседе с RT.
Специалист напомнил, что данный штат является важнейшим для американской экономики и всей федеральной системы.
Реклама
«США выходят на необходимость реформирования законодательного порядка приема или высылки мигрантов со стороны США», — пояснил Кислицын.
По его словам, власти страны не будут обращаться к полноценному противостоянию, а станут искать компромисс.
США
Реклама
Реклама