Мир 18 ноября 2022, 18:01 Американист Ярыгин рассказал, как будет развиваться политическая карьера Нэнси Пелоси Американист Ярыгин предупредил о завершении политической карьеры Нэнси Пелоси

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Политическая карьера спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подойдет к концу в ближайшее время. Таким мнением поделился доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Американский политик отказалась от должности лидера фракции демократов. Ярыгин подчеркнул, что данное решение может стать отличным завершением ее карьеры.

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«Несмотря на то что демократы утратили контроль над нижней палатой, лично для Нэнси Пелоси, которая долгое время была главой Палаты представителей, это хорошее завершение карьеры», — отметил эксперт.

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Он заявил, что на должность Пелоси может прийти республиканец Кевин Маккарти.