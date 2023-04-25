Мир 25 апреля 2023, 16:20 Американист Ярыгин назвал неожиданным решение Байдена снова баллотироваться в президенты

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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил решение Джо Байдена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

По его словам, намерение Байдена стало для него неожиданным.

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«Для меня это решение было хотя и предполагаемым, но все же неожиданным, потому что оно означает, что администрация Белого дома решилась играть вдолгую. <…> И, видимо, принято решение, что других кандидатов нет и не может быть, что вообще-то говорит о кризисе Демократической партии», — сказал Ярыгин.

По его мнению, демократы абсолютно уверены, что нынешний президент имеет все шансы одолеть кандидата от Республиканской партии, которым может стать Дональд Трамп, добавил эксперт.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил о желании выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Ролик с его обращением опубликовали на сайте Белого дома.