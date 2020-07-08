Американист: «Я прогнозирую всплеск очередного Ку-клукс-клана»

По его мнению, «белая Америка сейчас консолидируется, организуются отряды полиции, белые люди объединяются — на это нужно обратить внимание». Эксперт считает, что это обострит конфликт.

«Я прогнозирую всплеск очередного Ку-клукс-клана. Дело в том, что эти ребята делают свои дела очень тихо, по традициям Ку-клукс-клана они делают это ночью и незаметно», — заключил Ордуханян и добавил, что белая Америка в данный момент в отчаянии.

Ранее стало известно, что мэрия Сиэтла, штат Вашингтон, проведет для своих сотрудников тренинг по «предотвращению внутреннего расизма» и «чувства белого превосходства». В ходе мероприятия все белые сотрудники администрации города должны будут работать над «преодолением собственной белизны». Об инициативе администрации города сообщил в своем Twitter-аккаунте директор Центра по богатству и бедности и редактор издания City Journal Кристофер Руфо