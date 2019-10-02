Американист: импичмент Трампа ударит по его противникам

Трамп назвал переворотом запуск процедуры его импичмента Подробнее

Основанием для запуска процедуры стала публикация стенограммы разговора Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора американский президент попросил своего коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что импичмент больше навредит соперникам Трампа, то есть демократической партии. По его словам, не ясно, все ли демократы поддержат процедуру, поскольку некоторые рискуют.

«Если они в округах, где Трамп победил, будут выступать за импичмент, означает, что у них есть угроза поражения. Поэтому не все из них решатся проголосовать. Но даже если они проголосуют, то повторится вариант с Клинтоном, когда Палата представителей проголосовала, а в Сенате большинство республиканцев, а там нужно брать две трети. Так что, скорее всего, то, что сейчас происходит, навредит самой демократической партии. Собственно, они этого хотели, они это получат», — объяснил Эдуард Лозанский.