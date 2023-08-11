11 августа 2023, 14:35
Американист Григорий Ярыгин высказал мнение, что риторика Байдена в отношении Китая «выглядит противоречиво»
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Китай «плохими ребятами» и «бомбой замедленного действия».
По словам американиста, риторика американского лидера в отношении КНР выглядит противоречиво и иногда неожиданно.
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«То есть выступления Байдена в отношении Китая звучат далеко не нейтрально», — добавил Ярыгин.
На взгляд доцента, такие заявления выглядят странно, если учесть, что Соединенные Штаты стремятся сдвинуть отношения с Китаем в сторону потепления.
США
Китай
Джо Байден
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