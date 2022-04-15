Американист Филатов объяснил, почему импичмент Байдену невозможен

Импичмент президенту США Джо Байдену сейчас невозможен, поскольку демократы, составляющие большинство в Конгрессе, не проголосуют против своего президента. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал американист Сергей Филатов.

К импичменту ранее призвала конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, опубликовав пост в соцсетях. По словам Филатова, об импичменте можно будет говорить в ноябре, после промежуточных выборов в Конгресс.

«Пока нет у республиканцев достаточного количества голосов в Конгрессе, чтобы объявить импичмент. После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, там импичмент не просто возможен. О нем уже открыто говорят, если республиканцы получат большинство. Потому что импичмент — это количество голосов, которые его поддержат. Я сомневаюсь, что большинство демократов выступят против собственного президента, как бы он им нравился или не нравился. Это будет скандал на весь мир», — объяснил эксперт.