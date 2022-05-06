Американист Дудаков: Трамп победил бы Байдена, если бы выборы в США прошли сейчас

Рейтинг Джо Байдена падает, и на его фоне поднимается рейтинг Дональда Трампа, который раньше был низким. Об этом Lenta.ru рассказал американист Малек Дудаков.

«Трамп возвращается в большую политику. Это связано с выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Я думаю, что по их итогам, на которых ожидается победа республиканцев, он объявит о собственном выдвижении в президенты», — сказал эксперт.

По его словам, на фоне инфляции и топливного кризиса рейтинг Байдена падает, а доверие к Трампу, до этого низкое, снова растет. Согласно последним проведенным в США соцопросам, рейтинг Трампа был выше рейтинга действующего президента на 14%.