Американист Дудаков прокомментировал визит Пелоси в Армению | 360°

Мир 23 сентября 2022, 23:34 Поделиться Telegram

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Viber Американист Дудаков прокомментировал визит Пелоси в Армению

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению — это плохой знак для Турции. Об этом заявил американист Малек Дудаков, написала «Политика сегодня» со ссылкой на издание «Украина.ру».

«Последние шаги администрации Байдена носят откровенно антитурецкий характер, например, признание геноцида армян. Во время поездки Нэнси Пелоси мы видели, как она расплакалась около памятника жертвам геноцида», — отметил Дудаков.

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Пелоси прилетела в Ереван 17 сентября. В рамках визита она выступила с брифингом и провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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