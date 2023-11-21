Мир 21 ноября 2023, 19:44 Американист Дудаков: новый президент Аргентины Милей вряд ли сможет реализовать свои радикальные идеи

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Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей вряд ли сможет воплотить в жизнь свои радикальные планы по глобальному переустройству. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, у партии Милея мало представительства в парламенте, поэтому ему придется договариваться и идти на определенные уступки. В плане идей радикального переустройства Милей еще более жесткий, чем Дональд Трамп, добавил Дудаков.

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Он отметил, что ситуация в Аргентине сейчас плачевная из-за высокой инфляции и девальвации национальной валюты.