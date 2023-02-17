Мир 17 февраля 2023, 15:46 Американист Дробницкий заявил о заговоре администрации Байдена и компании BlackRock

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Компания BlackRock действует в сообществе с администрацией президента США Джо Байдена. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Дробницкий. Об этом сообщило ИА SM.News.

По словам специалиста, именно представители компании были виновны в кризисе 2008 года. Он подчеркнул, что сейчас в активах компании есть порядка 10 триллионов долларов, что позволяет ей влиять на экономические процессы.

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«Ее спайка с байденовской администрацией она более чем прочная. С самого начала его президентства три человека из высшего эшелона BlackRock вошли в его администрацию», — подчеркнул Дробницкий.

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