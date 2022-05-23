Американист Дробницкий рассказал, чем может кончиться вмешательство США в конфликт КНР и Тайваня

Тайвань могут «выжечь дотла» в случае военного вмешательства США в конфликт между Тайванем и Китаем. Об этом NEWS.ru рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы заступиться за Тайвань в случае вторжения Китая.

«Для США это кошмарный сценарий в любом случае. Последствия катастрофические, им придется либо терпеть военное поражение на узком театре военных действий, либо выжигать Тайвань дотла. Не исключаю, что и такое решение примут. Либо развязать ядерный конфликт. Ситуация непредсказуема», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что в США понимают последствия, и военный сценарий для страны неприемлем.