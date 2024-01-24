Мир 24 января 2024, 16:46 Американист Домрин сообщил, что главной интригой выборов президента в США станет вице-президент от Демократической парти

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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что главной интригой выборов президента в США будет вице-президент от Демократической партии.

По его словам, если Байден вновь пойдет на выборы, то кандидатура вице-президента может стать абсолютно другой.

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«Допустим, Байден побеждает, а потом складывает с себя полномочия из-за отсутствия возможностей, деменции и всего прочего, чтобы продолжать свои президентские обязанности. Кто будет его сменщиком?» — задался вопросом эксперт.

Руководство Демпартии может навязать Байдену кандидатуру вице-президента по своему выбору, добавил Домрин.