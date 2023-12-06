Мир 06 декабря 2023, 14:25 Американист Домрин: племянник Кеннеди не сможет выиграть в президентской гонке

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Роберт Кеннеди — младший, племянник бывшего лидера США Джона Кеннеди, не имеет никаких шансов получить президентское кресло. Такое мнение высказал американист Александр Домрин в беседе с ИА НСН.

Некоторые аналитики ставят на победу Кеннеди-младшего, однако эксперт счел такой сценарий несбыточным.

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«Какие-то шансы на выборах в США имеет только кандидат от республиканцев или демократов. Уже в этом плане Роберт Кеннеди — младший совершил ошибку, выйдя из партии», — пояснил специалист.

Он также указал на «экзотичную» деятельность племянника бывшего президента. Всю жизнь он занимается экологическим правом, чем и покоряет остальных, отметил Домрин.