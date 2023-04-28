Мир 28 апреля 2023, 17:21 Американист Домрин: низкий рейтинг Байдена объясняется наплывом мигрантов и ухудшением экономической ситуации в стране

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Рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до рекордно низких показателей. Это связано с ухудшением экономической обстановки в стране и с наплывом нелегальных мигрантов, сообщил американист Александр Домрин в беседе с «Национальной службой новостей».

Специалист отметил, что причиной падения рейтинга также является активное внедрение зеленой экономики в США. Кроме того, американцы недовольны наплывом мигрантов из-за открытых границ с Мексикой и Латинской Америкой.

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По данным опроса Gallup, рейтинг одобрения работы Байдена составил 37%.