Мир 14 декабря 2023, 12:23 Американист Богуславская: импичмент в США задуман ради политического шоу

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Палата представителей конгресса США поддержала официальное санкционирование расследования по импичменту президента Джо Байдена. Свое мнение по поводу ситуации высказала кандидат политических наук Юлия Богуславская в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, в Соединенных Штатах соответствующая процедура превращается в политическое шоу.

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«Мне представляется, что сейчас импичмент в США служит несколько иным целям, нежели те, что были задуманы отцами-основателями, авторами конституции», — высказалась специалист.

Она напомнила, что бывший американский лидер Ричард Никсон под угрозой импичмента ушел в отставку, при этом экс-президент Дональд Трамп пережил два импичмента.