Мир 28 апреля 2023, 14:03 Американист Богуславкая: интерес к Карлсону сохраняется из-за видео про деятельность СМИ

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Американист Юлия Богуславская в разговоре с РИА «Новости» объяснила, почему американцы так любят наблюдать за телеведущим Такером Карлсоном, которого недавно уволили с телеканала Fox News.

По словам эксперта, интерес к его персоне сохраняется, во многом благодаря его рассказам о деятельности американских СМИ.

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«То, о чем он говорит, вызывает больший интерес, чем давно ожидавшееся объявление Джо Байдена о том, что он собирается баллотироваться на второй срок», — процитировала «Политика сегодня» Богуславскую.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с поста телеведущего.