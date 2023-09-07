Мир 07 сентября 2023, 17:16 Американист Блохин заявил, что Харрис на посту президента не сможет поменять политику США

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Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА НСН высказал мнение, что передача обязанностей президента США Камале Харрис не поменяет политику, проводимую Белым домом в настоящий момент.

Взгляды вице-президента схожи с позициями Джо Байдена. Харрис является таким же системным политиком, как и все американские конгрессмены.

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«Байден шел на первый срок, он рассчитывал подготовить основу для последующей победы Харрис», — добавил Блохин.

Ранее Харрис в разговоре с журналистами сообщила, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы государства с учетом возраста Байдена.