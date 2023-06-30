Мир 30 июня 2023, 19:03 Американист Блохин рассказал, почему Трамп «не смотрит» в сторону Украины Американист Блохин заявил, что Украина не приоритетна для Трампа из-за потери территорий

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп не считает Украину приоритетным направлением. Политолог и американист Константин Блохин рассказал, почему политик придерживается такой позиции. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Специалист отметил, что связана такая риторика Трампа с тем, что Украина уже потеряла часть своих территорий. При этом мнение бывшего президента США разделяют многие западные политики.

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«Да, все самое противное у него связано с Украиной, там Пол Манафорт, его друг, был осужден за коррупцию. Сам он, если помните, после общения с Владимиром Зеленским чуть не попал под импичмент», — объяснил позицию Трампа политолог.

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