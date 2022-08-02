Американист Блохин рассказал, что будет в случае разрыва отношений между США и РФ

Если США и Россия разорвут дипломатические связи, это может привести к срыву обсуждения нового договора по контролю за ядерным оружием. Об этом «Политике сегодня» рассказал американист Константин Блохин.

Срок действия текущего договора (СНВ-3) истекает в 2026 году. США ждут, что Россия продемонстрирует готовность к переговорам на эту тему. Однако велик риск, что США поддадутся давлению и признают РФ террористическим государством, что приведет к разрыву дипломатических связей и срыву обсуждения нового договора.

«Конечно, если Америка объявит Россию спонсором терроризма, я думаю, что вряд ли между нашими странами будет возможен диалог, особенно с точки зрения заключения нового договора по ядерному сдерживанию, например, СНВ-4. Понятно, что диалог на эту тему возможен только в условия доверия. В условиях, когда государства друг друга уважают, или хотя бы относятся друг к другу уважительно», — сказал Блохин.