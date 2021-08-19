Американец застрелил двух человек на заводе в Индиане

Сотрудник завода в штате Индиана устроил стрельбу на работе. До приезда полиции он убил двух женщин. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на офис местного шерифа.

По предварительным данным, стрельба произошла на парковке у завода. Подозреваемый после случившегося попытался сбежать на машине, но практически сразу попал в аварию. Полицейские задержали его. Информации о мотивах стрелка пока нет.

«Мы смогли поймать его в течение минуты после того, как он уехал с территории предприятия», — приводит агентство слова шерифа округа Клинтон Рича Келли.

Собеседник рассказал, что задержанного зовут Гэри Си Феррелл. Ему 26 лет. Он застрелил 21-летнюю девушку и ее 62-летнюю бабушку, которые работали на заводе по производству автокресел. Предприятие открыли в июне 2021 года. Производственный процесс временно приостановили.