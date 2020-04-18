Американец залез в закрытый ресторан и кутил четыре дня

Житель штата Коннектикут проник в закрытый из-за пандемии ресторан через окно. Четыре дня мужчина ел и пил за счет заведения.

Как сообщил телеканал FOX News, спящего мужчину обнаружил менеджер ресторана. Пока он вызывал полицию — нарушитель сбежал. В итоге правоохранители поймали 42-летнего местного жителя уже на улице с бутылкой рома.

По камерам видеонаблюдений, он проник в заведение еще в субботу, 11 апреля.

«Установлено, что мужчина в течение четырех дней употреблял ресторанную еду, пил крепкий алкоголь и пиво, а также выносил напитки и имущество из ресторана», — сказал капитан полиции Энтони Дафф.

Ущерб ресторана оценили в несколько тысяч долларов. В общей сложности он употребил около 70 бутылок спиртных напитков.

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