Американец загримировался под темнокожего и убил мать своей дочери из-за спора об опекунстве

Житель Техаса Эндрю Чарльз Бирд проиграл спор по опекунству над своей годовалой дочерью. Из мести он убил мать ребенка, а чтобы сбить полицию с толка, использовал накладную бороду и блэкфейс. Маскировка ему не помогла. Его задержали и обвинили в убийстве.

По данным издания Metro, 24-летняя Алисса Энн Беркетт выиграла суд по опекунству над дочкой, которую она родила от Бирда. Он загримировался под афроамериканца, надел накладную бороду и поехал мстить. Он убил женщину прямо на рабочем месте — она трудилась менеджером в многоквартирном комплексе.

Злоумышленник лишил свою бывшую возлюбленную жизни 2 октября. На следующий день полицейские нашли недалеко от дома Бирда машину, в которой валялась накладная борода со следами грима для блэкфейса. Ему не удалось обмануть правоохранительные органы. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Сейчас он находится за решеткой. Миллиона долларов, чтобы выйти под залог, у него не нашлось. Ребенок, из-за которого разыгралась кровавая драма, здоров и находится в безопасности. Полицейские продолжают расследовать дело Бирда.