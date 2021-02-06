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    06 февраля 2021, 03:27

    Американец во сне проглотил наушник AirPods

    Валерия Шафирко

    Американец почувствовал затруднение дыхание, но серьезного значения этому не придал. Однако, когда он не смог найти один наушник AirPods, то заподозрил неладное. И, как оказалось, не зря: сделанный рентгеновский снимок показал, что потерянный наушник застрял в его пищеводе.

    Житель штата Массачусетс Брэдфорд Готье рассказал, что проснувшись утром, чувствовал себя хорошо. Проблемы начались, когда он решил попить воды — она просто не проходила по горлу.

    «Пришлось наклониться над раковиной, чтобы вылить ее обратно. В груди появилось неприятное чувство, как при сильном обезвоживании», — вспоминает Готье. Его слова привело Daily Mail.

    Потом мужчина не смог найти один из своих наушников AirPods и заволновался, ведь в последний раз он пользовался ими ночью, когда засыпал. Американец предположил, что мог проглотить девайс.

    Скоро дышать Готье стало еще труднее, и он обратился к медикам. Когда мужчина рассказал врачам о своем предположении, то они решили просканировать его грудную клетку.

    Опасения мужчины оказались верны. На его рентгеновском снимке врачи отчетливо разглядели застрявший в пищеводе наушник. Последующая операция прошла успешно. Врачи смогли извлечь девайс. Отмечается, что на работоспособность наушника инцидент не повлиял.

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