Мир 17 января 2024, 17:17 Американец укусил бортпроводницу самолета All Nippon Airlines TBS: самолет вернулся в аэропорт Токио из-за американца, укусившего стюардессу May James / Global Look Press

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Гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета, сообщил телеканал TBS.

По данным японской полиции, рейс вылетел из Токио вечером 15 января. После взлета 55-летний Майкл Трэвис Хальярд агрессивно отреагировал на просьбу одного из членов экипажа занять свое место. Затем мужчин набросился на бортпроводницу и укусил ее за руку.

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Когда воздушное судное вернулось в аэропорт Ханэда, нарушителя задержали. Во время допроса Хальярд утверждал, что совершенно не помнит нападения. По предварительным данным, в полете мужчина принял снотворное.

В начале января с рейса Москва — Минеральные воды сняли пьяного мужчину, сломавшего руку бортпроводнику. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.