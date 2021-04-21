Американец уговорил медведя не есть его. Видео

В американском штате Вайоминг голодный черный медведь погнался за бегуном. Однако мужчина уговорил животное не есть его. Об этом сообщило издание New York Post.

Необычная прогулка произошла в национальном парке «Гранд-Тетон».

«Эй! Стой там! Нет! Назад! Мне без разницы, что тебе хочется есть. Я тебе не еда! Разумеется, можем и дальше прогуляться, если тебе хочется, но ближе не подходи», — кричал спортсмен.

В YоuТubе появилось видео с места события. Сначала медведь не слушал бегуна и медленно за ним шел. В какой-то момент мужчина даже хотел применить специальный отпугивающий спрей, но не стал этого делать. Потому что после таких уговоров зверь сдался, свернул с дороги и убежал в лес. Получается, что американец пробежал с ним примерно 800 метров.

Спортсмен признался, что столкнулся с медведем первый раз в жизни. Хоть попытка словесно уговорить животное и выглядит странной, американец хотел показать, что он человек. Потому что медведь мог его спутать с другим животным. Эксперты отметили, что притворяться мертвым или бежать от хищника не стоит, так как можно превратиться в мишень.