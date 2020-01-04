Американец убивал соседских собак, чтобы сшить себе шубу

Уоткинс убил четырех собак и снял с них шкуру, которую развесил сушиться на перилах крыльца собственного дома. Его сосед Билли Болл был шокирован зрелищем и спросил, что Джонатан делает.

«Я сушу шкуры, чтобы сшить себе собачью шубу. Не вижу в этом ничего плохого», — без колебаний признался Уоткинс.

Тогда Болл поинтересовался, где Уоткинс взял собак. Выяснилось, что первую пару собак 38-летний любитель меха отловил рядом с домом одного из своих соседей, вторую пару — возле другого дома неподалеку. Один из хозяев проходил мимо жилища Уоткинса и, увидев шкуры, позвонил в полицию.

Злоумышленник рассказал полицейским о своем желании иметь собачью шубу. Во время допроса он поведал, что убивал животных ударом в сердце при помощи охотничьего ножа. Уоткинсу предъявили обвинение в пытках животных с причинением серьезных физических травм или смерти, а также с подделкой вещественных доказательств по делу. С такой формулировкой мужчина не согласился. Окружной судья Джимми Маркум направил обвиняемого на психиатрическое обследование.

«Выходки Уоткинса похожи на действия диснеевской Круэллы де Виль, которая собиралась убить щенков, чтобы сделать себе пальто, в мультфильме «101 далматинец», — пишет Metro.

Заседание по делу Джонатана Уоткинса назначено на 24 января.