Американец убил жену и домашних животных. А затем написал в Twitter благодарность стрелковой ассоциации США
Житель штата Вашингтон Кевин Хеймсот расстрелял свою жену и питомцев из полуавтоматической винтовки AR-15 и признался в убийстве в Twitter. Свои посты он опубликовал в ветке поздравлений от Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с Рождеством.
«Я убил всю свою семью, и я не смог бы сделать это без оружия! Я слишком труслив, нож — это слишком жестко для меня. Итак, спасибо всем в NRA», — написал Хеймсот. Он добавил, что не оружие убивает, а люди. Оно просто делает убийство проще, а «AR-15 делает это просто супер».
Как сообщило издание The Daily Mail, твиты от пользователя KevinH принадлежат именно Хеймсоту. После убийства жены и животных 56-летний американец покончил с собой.
Национальную стрелковую ассоциацию основали в Нью-Йорке в 1871 году. Эта некоммерческая организация объединяет сторонников права американских граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также напрямую лоббирует законы или выступает против них, если дело касается оружия.