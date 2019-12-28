Американец убил жену и домашних животных. А затем написал в Twitter благодарность стрелковой ассоциации США

«Я убил всю свою семью, и я не смог бы сделать это без оружия! Я слишком труслив, нож — это слишком жестко для меня. Итак, спасибо всем в NRA», — написал Хеймсот. Он добавил, что не оружие убивает, а люди. Оно просто делает убийство проще, а «AR-15 делает это просто супер».

Как сообщило издание The Daily Mail, твиты от пользователя KevinH принадлежат именно Хеймсоту. После убийства жены и животных 56-летний американец покончил с собой.

Национальную стрелковую ассоциацию основали в Нью-Йорке в 1871 году. Эта некоммерческая организация объединяет сторонников права американских граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также напрямую лоббирует законы или выступает против них, если дело касается оружия.