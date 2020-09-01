Американец убил в гостях двух подростков. Он орудовал молотком и ножом

Трупы мальчиков 14 и 12 лет утром обнаружила их мать, а Уилсон сбежал в родительский дом. Полицейские арестовали его через два дня после убийства. У подозреваемого убийцы были отношения с тетей погибших подростков. Если вину Уилсона докажут, ему грозит смертная казнь.

ДеЛоак назвал мужчину «больным монстром» и предположил, что перед убийством он мог принять метамфетамин. На свободу Уилсон не сможет выйти даже под залог. Ранее его арестовывали за преступления, связанные с наркотиками.