Американец три месяца жил в аэропорту Чикаго из-за боязни пандемии

Сингх прибыл в Чикаго еще 19 октября. Он нашел значок операционного менеджера аэропорта и все это время оставался в здании. Питался он тем, что давали ему пассажиры.

В середине января двое сотрудников авиакомпании United Airlines попросили Сингха показать его удостоверение, когда они увидели его значок, то обратились в полицию. Когда мужчину задержали, то он признался, что боялся поехать домой из-за страха подцепить коронавирус.

Сингху предъявили обвинение в незаконном проникновении в закрытую зону аэропорта и воровстве.

По данным прокуратуры, мужчина снимает комнату в квартире в калифорнийском городе Ориндж. На данный момент он нигде не работает. Судья отметил, что сама история шокирует. Человек на протяжении долгого времени по фальшивому удостоверению личности находился на территории закрытой части аэропорта. При этом сама воздушная гавань должна быть абсолютно безопасна для пассажиров.

Судья решил, что Сингху теперь запрещено проходить на территорию аэропорта, а также для освобождения ему нужно внести залог в одну тысячу долларов. Следующее заседание суда запланировано на 27 января.