Американец стрелял по людям в ТЦ и транслировал это в интернет

По последним данным, пострадали трое, одна женщина — в критическом состоянии.

Кадры с места происшествия появились в Twitter. Несколько улиц оцеплено полицейскими машинами.

Среди посетителей ТЦ был сенатор от Аризоны Мартин Кесада. Он не пострадал.

Все случилось в городе Глендейл около 20:00 по местному времени. Молодой человек начал свой эфир в Snapchat прямо из салона своего авто. Он показал винтовки и сообщил, что собирается отправиться с ними в торговый центр.

Некоторые посетители выложили в соцсеть кадры, на которых слышны стрельба и сирена полиции.

Преступника уже опознала его мать. Парню — 20 лет. Что стало причиной стрельбы и почему он начал транслировать все в интернет — выясняет полиция. Его задержали через несколько минут после того, как парень начал стрелять.

Это, кстати, уже не первый подобный случай в США за последнюю неделю. Так, 17 мая в штате Луизиана неизвестный открыл стрельбу по людям во время похоронной процессии. Тогда пострадали 13 человек.