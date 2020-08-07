Американец сразился с медведем, защищая 10 детей

Двухлетний малыш пытался погладить незваного гостя, но мать успела схватить его и спрятаться в спальне. Остальные дети спрятались под столом и диваном. Прибежавшие в гостиницу Норм с другом начали кричать на медведя. Хищник испугался громких звуков и бросился к выходу, оттолкнув стоявшего на пути Маквея.

«Он просто вскочил и ударил меня. Я немного толкнул его локтем, и он одним ударом лапы усадил меня на землю», — рассказал мужчина. Он получил три колотые раны на груди и глубокие царапины на груди и плечах. Медведь сбежал через черный ход, параллельно он повредил обои на стенах и выбил окно.

Руководитель Департамента по дикой природе Аляски Рой Черчвелл заявил, что медведи не привыкли контактировать с людьми, поэтому обычно заходят только в пустующие дома. Устроившего налет на дом хищника поймали в ловушку около мусорных баков, в которых он копался. По словам чиновника, медведя усыпили.

В этом году на Аляске медведи все чаще заходят в населенные пункты. Как пояснил Черчвелл, в этом году в реках мало рыбы, а в лесах недостаточно ягод, чтобы хищники могли прокормиться.

Руководитель департамента рекомендовал жителям закрывать двери на замок, чтобы не допустить таких нежелательных визитов.