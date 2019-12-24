Американец словил три пули в Москоу и отправился пить пиво
Работник АЗС как раз испуганно набирал 911. Как сообщило издание New York Post, он наотрез отказался обслуживать живучего клиента.
«Я не могу, дорогой, не могу! Я спасаю тебе жизнь!» — ответил менеджер. Медики, услышавшие в телефонной трубке требования клиента и его уверения, что он «в порядке», велели ему не наливать.
Американец повздорил с таксистом Филиппом Палмером из-за стоимости поездки. По мнению пострадавшего, он взял с него лишние 20 долларов (около 1,2 тысячи рублей). Сначала мужчины подрались, затем Палмер трижды выстрелил в несговорчивого клиента. Вскоре он был арестован и обвинен в совершении преступления. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.
Экстремальное отношение к своему здоровью продемонстрировал в сентябре житель южноафриканского Йоханнесбурга. Он четыре дня проходил с 10-сантиметровым лезвием в глазу, которое ему воткнули в голову во время драки в баре.