Американец словил три пули в Москоу и отправился пить пиво

Мужчина получил три пулевых ранения в американском Москоу (Огайо). Но, не став паниковать, он пришел на заправочную станцию, около которой произошла перестрелка, и попросил менеджера налить ему пива.

Работник АЗС как раз испуганно набирал 911. Как сообщило издание New York Post, он наотрез отказался обслуживать живучего клиента.

«Я не могу, дорогой, не могу! Я спасаю тебе жизнь!» — ответил менеджер. Медики, услышавшие в телефонной трубке требования клиента и его уверения, что он «в порядке», велели ему не наливать.

Американец повздорил с таксистом Филиппом Палмером из-за стоимости поездки. По мнению пострадавшего, он взял с него лишние 20 долларов (около 1,2 тысячи рублей). Сначала мужчины подрались, затем Палмер трижды выстрелил в несговорчивого клиента. Вскоре он был арестован и обвинен в совершении преступления. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.

Экстремальное отношение к своему здоровью продемонстрировал в сентябре житель южноафриканского Йоханнесбурга. Он четыре дня проходил с 10-сантиметровым лезвием в глазу, которое ему воткнули в голову во время драки в баре.