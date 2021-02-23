Американец сделает дом из «Молчания ягнят» гостиницей для фанатов. Он рассказал, как это будет

Американец Крис Роуэн, ставший владельцем дома в Пенсильвании, в котором снимался фильм «Молчание ягнят», рассказал «360», как решил выкупить особняк и сдавать его в аренду. Желающие могут сыграть в нем свадьбу или провести выходные с коллегами по работе.

«Несколько месяцев назад я сидел дома и увидел сообщение, что дом Буффало Билла выставлен на продажу. Я заинтересовался и тут же прошел по ссылке. Прочитав подробности, я узнал, что дом находится в Перриополисе, штат Пенсильвания, что в нескольких часах езды от меня. Я подумал и через несколько дней решил поехать посмотреть это место. Я увидел просто великолепный дом. После этого у меня появились идеи, что из этого может получиться что-то интересное для таких же фанатов „Молчания ягнят“, как и я сам. И я решил выкупить его», — сказал он.

Роуэн рассказал, что в прошлом сам работал в киноиндустрии в Нью Йорке целых 16 лет, поэтому решил построить бизнес на том, что ему близко. К тому же, признался собеседник «360», он с детства фанател по фильмам ужасов, поэтому это дело объединило то, что он любит больше всего, — свою работу и хорроры.

«Десять дней назад я рассказал в соцсетях о том, что сдаю в аренду дом Буффало Билла. И только я это сделал, как на меня буквально посыпались сотни комментариев в Instagram, Facebook, десятки писем на электронную почту. И все они были суперпозитивными! Меня благодарили за возможность прочувствовать атмосферу „Молчания ягнят“, за возможность дать фанатам прикоснуться ко всему этому. Меня это ужасно обрадовало. Я сам с детства большой фанат жанра хоррор и, в частности, „Молчания ягнят“, я не раз посещал фестивали фильмов ужасов в Нью Йорке, работая в киноиндустрии, помогал молодым режиссерам снимать хорроры. И эта идея объединила то, в чем я профессионал, — киноиндустрию — и то, что я по-настоящему люблю, — хорроры. И это стало для меня лучшим бизнес-планом», — рассказал Роуэн.

С момента выхода «Молчания ягнят» прошло 30 лет, и поклонники картины не могут поверить, что дом, который им будут сдавать, не изменился за это время. Однако, признался американец, он и сам не смог поверить, когда увидел жилище: в нем оказались лишь мелкие изменения, прежние хозяева полностью сохранили атмосферу кино.

«Дом сейчас выглядит почти так же, как в фильме, он претерпел совсем небольшие изменения. Знаменитая дверь, за которой пряталась героиня Джоди Фостер, столовая — все это выглядит почти так же, как в кино. Удивительно, что прошло уже около 30 лет, а эстетика „Молчания ягнят“ до сих пор царит в этом доме! Самый популярный вопрос, который я получаю последние дни: будет ли там какое-то интерактивное развлечение для фанатов? Может, на них из-за угла нападет Буффало Билл? Пока я оставлю это в секрете, но задумок много. Могу только сказать, что фанатов ждет супериммерсивное приключение!» — улыбнулся Роуэн.

Фанаты культового фильма Джонатана Демми смогут не только пожить в стенах дома, в котором, по легенде, истязал своих жертв маньяк Буффало Билл. Роуэн сообщил, что планирует также проводить экскурсии и воссоздать атмосферу фильма. Он добавил, что актеры и авторы фильма «Молчание ягнят» пока никак не реагировали на его идею, но выразил надежду, что это произойдет и поможет бизнесу.