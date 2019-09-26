Американец сбежал со свадьбы, когда его девушка поймала букет невесты

На кадрах видно, как подружка невесты ловит свадебный букет. В этот момент гости торжества наблюдают за реакцией парня, который осознал, что это именно его девушка поймала букет. Молодой человек сорвался с места и со всех ног бросился бежать с торжества. Он перепрыгнул забор, сел в машину и быстро уехал.

Девушка сбежавшего парня подписала ролик так: «Постоянная подружка невесты и ни разу не невеста. Смотрите почему».

Оказалось, что американец вовсе не противник свадьбы, а просо шутник. Пара собирается пожениться после того, как закончит колледж.