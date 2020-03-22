Американец самовольно раскрыл спасательный трап самолета

После приземления авиалайнера пассажир авиакомпании Frontier Airlines решил самостоятельно раскрыть спасательный трап. После высадки из самолета, его тут же задержали в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана.

Как написало местное отделение телекомпании NBC, рейс следовал по маршруту Денвер-Вашингтон. Нетерпеливый пассажир пытался открыть дверь самолета еще при заходе на посадку. Когда воздушное судно приземлилось и остановилось, то он подошел к двери и спустил аварийный трап, после чего просто скатился по нему.

Внизу его уже ждали стражи порядка. Мужчину задержали. Остальных пассажиров выпустили из самолета через заднюю дверь с помощью обычного трапа-лестницы.

Недавно в столичном аэропорту Внуково пьяная пассажирка устроила дебош. Она сильно выпила перед своим рейсом Москва — Пхукет и так и не смогла улететь на отдых, так как начала бить на борту полицейских и кусаться.