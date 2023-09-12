Мир 12 сентября 2023, 03:56 Американец раскрыл истинное отношение к русским в США Американец Гупта: молодежь США из-за западной пропаганды считает русских врагами Pxhere

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Американская молодежь негативно относится к русским из-за активной пропаганды против России в западных СМИ. Об этом рассказал периодически приезжающий в Екатеринбург американец Алекс Гупта. Его слова привело Ura.ru.

Сам американец уже посетил 14 городов России.

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«К сожалению, американская молодежь очень восприимчива к той информации, которую получает в медиапространстве. На телевидении целыми днями льют негатив о России», — рассказал американец.

Он отметил, что такая же ситуация происходит в газетах и на новостных порталах. Кроме того, есть блогеры с активной антироссийской позицией. Отсюда, как заметил Гупта, и идет негативное отношение к россиянам. Хотя, по его словам, многие американцы ни разу в жизни и не видели русских людей.

При этом старшее поколение, как заметил Гупта, негатива к россиянам не испытывают.

«Однако воспитание адекватной молодежи в США стоит под угрозой», — посетовал американец.

Он пояснил, что юные граждане США не умеют мыслить критически, и не ищут альтернативной информации, чтобы сделать свои выводы.