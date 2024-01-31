Мир 31 января 2024, 22:05 Американец раскритиковал Байдена с отрубленной головой отца в руках Житель США записал видео с критикой Байдена, держа отрезанную голову отца РИА «Новости»

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Полицейские арестовали жителя штата Пенсильвания, обезглавившего своего отца и с его головой в руках записавшего видео с критикой президента США Джо Байдена и его администрации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местной полиции.

Силовики задержали 33-летнего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца.

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«Мон был обнаружен и взят под стражу», — заявили в полиции, но без указания деталей преступления.

Расследование продолжается.

Местный портал Левиттауна сообщил, что тело убитого мужчины нашли в ванной, а его голову — «в пластиковом пакете в кастрюле». Эту информацию подтвердил и телеканал NBC, отметив, что Мон обвинил отца в предательстве и призывал к смерти всех федеральных чиновников.

«Мону предъявили обвинение в 04:00 и отказали в освобождении под залог, сообщил капитан полиции городка Миддлтаун. Пит Фини», — уточнил канал.

Ранее житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет тюрьмы.